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Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 23:33, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:00
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Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kargucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay H'nin kullandığı 34 JJ 1212 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Erdem (74) ve Adem Erdem'e (61) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abdullah Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Adem Erdem ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Oktay H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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