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Bütçe Kanununun tüm maddeleri Genel Kurul'dan geçti

2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bütçenin tümü yarın oylanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 16:48, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:22
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Bütçe Kanununun tüm maddeleri Genel Kurul'dan geçti

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Maddeler üzerinde söz alan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin fikirlerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Gençlerin umudunun çalındığını savunan Doğan, Türkiye'nin büyük felaketin ortasında yer aldığını ileri sürdü.

Birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Var olan sistem, sorun üretmeye başladı. 22 yıl boyunca iktidarın uyguladığı siyaset, Türkiye'nin bağışıklık sistemini bozacak tehlikeli zemin oluşturdu." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, iktidarın yanlış politikalar uyguladığını savundu.

Enflasyonun düşürülemediğini dile getiren Uz, bunun için para arzının durdurulması, kamu harcamalarının azaltılması gerektiğini kaydetti. Uz, "Enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Aylık enflasyon hala yüzde 2'nin altına bile düşmedi. Devleti yönetmek ciddi iştir." sözlerini sarf etti.

- "Türk milleti, beraberlik içinde hareket etmeyi hiç kaybetmemiştir"

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, 2025 yılı bütçesini parti olarak desteklediklerini bildirdi.

Türkiye'nin yönetim sistemini geliştirdiğini belirten Küçük, "Türk milleti, tarih boyunca zorluklarla karşılaşmış olsa da birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi hiç kaybetmemiştir." dedi.

Küçük, birlikten doğan gücün Türk dünyasının büyük avantajı olacağını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın da önemli görevler üstleneceğini dile getiren Küçük, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk birliğine katkılar sunduğunu kaydetti.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, bunu kabul etmediklerini söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, zenginin daha zengin olduğunu, Türk lirasının değer kaybettiğini, halkın fakirleştiğini savundu. Tahtasız, "Ülkeyi 22 yıldır yönetenler, milleti yoksulluğa itmiştir. Emeklilerimizin çoğu açlık sınırının altında yaşıyor. Vatandaşlar kredi kartı borcuyla boğuşuyor. Traktörün deposu ÖTV'li mazotla dolarken, yatlara ÖTV'siz mazot veriliyorsa bunun suçlusu iktidardır." görüşünü paylaştı.

Tahtasız, iktidarın millete verdiği sözleri tutmadığını da öne sürdü.

- "Kendi doğal gazımıza, petrolümüze kavuştuk"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, özgüvenle hareket eden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diğer ülkelere örnek olduğunu dile getirdi.

Ülkede savunma sanayisinin güçlendirildiğini, Türk askerinin gücüne güç katıldığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Dünyayı geriden takip eden değil, dünyanın takip ettiği bir Türkiye var. Özgüvenle alternatif jeopolitik okuma gerçekleştiren bir liderimiz var. Önce kendi milli sondaj gemilerimizi edindik. Ardından kendi doğal gazımıza, kendi petrolümüze kavuştuk. Bor rezervlerinin yüzde 75'ine sahip ülkemizde bor işleme kapasitemizi iki katına çıkardık."

- "PD170 motoru seri üretim aşamasına geldi"

Görüşmeler sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uşak'taki 4 organize sanayi bölgesinde 25 binin üzerinde kişinin çalıştığını anlatan Kacır, bölgede yeni yatırımların hayata geçirileceğini bildirdi.

Savunma sanayisinin, kritik teknolojilerin üretilmesi noktasında sanayi sektörünün öncüsü olduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Artık savunma sanayimizde sadece ana platformları değil, bu platformların alt sistemlerini, kritik bileşenlerini de yerli ve milli olarak geliştirme konusunda muazzam kazanım elde etmiş durumdayız. Havacılık ve uzay alanında turbojet, turbofan, turboşaft ve ramjet gibi yüksek teknolojiye sahip sistemlerde milli çözümler geliştiriyoruz. ATMACA, ÇAKIR gibi füze sistemlerinde kullanılan turbojet motorlarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. TEİ tarafından helikopterlerimiz için geliştirilen TS1400 turboşaft motoru GÖKBEY helikopterimizde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İHA'lar için geliştirilen PD170 turbo dizel motoru da 10 bin saatlik test faaliyetleri sonrasında seri üretim aşamasına geldi."

Milli muharip uçak KAAN ile Kızılelma'ya entegre edilecek turbofan motorunun prototipinin geliştirildiğini, testlerin sürdüğünü anlatan Kacır, ramjet sistemlerinin geliştirilme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında farklı alanlarda çağrılara çıktıklarını bildirerek, "Çağrılarımız kapsamında devam eden 170 projede 98 milyar liralık yatırımı harekete geçirmiş olduk." dedi.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı sürdürdüklerini dile getiren Kacır, bu kapsamda desteklenmesi uygun görülen 28 projenin önünün açıldığını, 240 milyar liralık yatırımın hayata geçirileceğini söyledi.

Kacır, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında sadece mevcut projelerin tamamlanması dahi yılda 7 milyar doların üzerinde cari açık kapatıcı etki oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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