Asgari ücrette kritik gün: Rakamlar netleşiyor

Komisyonun Katılımcıları

İşçi tarafı: TÜRK-İŞ (en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu)

İşveren tarafı: TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Bakan Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Artık işçi ve işveren taraflarından bir ücret teklifi bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra başkanlarla görüşerek bir sonuca varmayı hedefliyoruz," dedi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplanıyor

Komisyondan önce, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücret gündemiyle bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda, konfederasyonun yönetiminde bulunan sendikaların görüşleri alınacak ve anlaşma sağlanamazsa izlenecek yol haritası belirlenecek.

Zam Senaryoları ve Asgari Ücret Rakamları

Asgari ücret için gündemde olan olası zam oranları ve buna göre ortaya çıkacak net ücretler şu şekilde hesaplanıyor: