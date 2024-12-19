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Asgari ücrette kritik gün: Rakamlar netleşiyor

Milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret artışı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 11.30'da üçüncü kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği toplantı, tarafların tekliflerini sunması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 07:34, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 07:38
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Asgari ücrette kritik gün: Rakamlar netleşiyor

Komisyonun Katılımcıları

İşçi tarafı: TÜRK-İŞ (en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu)

İşveren tarafı: TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Bakan Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Artık işçi ve işveren taraflarından bir ücret teklifi bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra başkanlarla görüşerek bir sonuca varmayı hedefliyoruz," dedi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplanıyor

Komisyondan önce, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücret gündemiyle bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda, konfederasyonun yönetiminde bulunan sendikaların görüşleri alınacak ve anlaşma sağlanamazsa izlenecek yol haritası belirlenecek.

Zam Senaryoları ve Asgari Ücret Rakamları

Asgari ücret için gündemde olan olası zam oranları ve buna göre ortaya çıkacak net ücretler şu şekilde hesaplanıyor:

  • %20 zam: 20.402 TL
  • %25 zam: 21.252 TL
  • %30 zam: 22.102 TL
  • %35 zam: 22.952 TL
  • %40 zam: 23.802 TL

    • Komisyonun toplantı sonucunda bir karar alması beklenirken, dördüncü toplantının gerekip gerekmediği bugünkü görüşmelerin sonuçlarına göre netleşecek.

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