Arı kovanlarını kontrol ederken uçurumdan düşüp hayatını kaybetti

İddiaya göre, kent ormanında arı kovanlarını kontrol etmeye giden Piro Özek, eve dönmedi. Özek'in durumdan şüphelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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