'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'

Mülakatlarda Sapmalar

Talip Geylan, mülakat komisyonlarının takdir yetkisi nedeniyle adaylara farklı puanlar verdiğini ve bu durumun bazı öğretmenlerin kapsam dışında kalmasına neden olduğunu ifade etti. Geylan, "KPSS sonucuna göre ilk 20 bine girerek atanmaya hak kazanmış ancak mülakat neticesinde elenmiş öğretmen adaylarına ilave atanma hakkı verilmesi gerekiyor," dedi.

ÖMK Kılavuzu Beklentisi

Geylan, ÖMK kapsamında öğretmenlere sağlanacak uzman ve başöğretmenlik unvanlarının yürürlüğe girmesi için gereken kılavuzun hala yayınlanmadığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Yüz binlerce meslektaşımız, ÖMK Kılavuzu'nun yayınlanmasını ve bu unvanları alarak tazminatlardan faydalanmayı bekliyor.

Bu süreç zaten çok gecikti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrımız, kılavuzun bir an önce yayınlanmasıdır.

Öğretmenlerimiz, 15 Ocak'ta 2025 yılının ilk maaşını alırken tazminatlarını da alabilmeli."

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