Abdulhamit Gül: Ergenekon kumpastı

Meclis'te Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 bütçesi görüşülürken Adalet eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, 17-25 Aralık'ın kurgu olduğunu ifade ederken, "Ergenekon davalarında olduğu gibi burada da büyük bir kurgu söz konusu" dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Ergenekon'dan yargılanan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de "Milletten özür dileyin. Erdoğan bu davanın savcısıydı, sonra da o davanın hakiki savcısı olan alçağa zırhlı aracını verdi'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay da "İkisi de kumpas diyorsunuz. Keşke Ergenekon davalarının savcılığına soyunmasaydınız. Savcı olan Erdoğan'ın şimdi ne kadar yanlış bir iş yaptığını da teyit ettiniz" dedi

HEPSİ BERAAT ETTİ

FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından 2008'de açılan Ergenekon Davasında 274 sanık yargılandı. Aralarında asker, siyasetçi, gazeteci, sendikacı ve iş insanlarının olduğu kişiler "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, Cumhuriyet Gazetesi ve Danıştay'a saldırıları azmettirmek, askeri darbeye teşebbüs" iddiasıyla yargılandılar.

1 Temmuz 2019'da tüm sanıklar beraat etti.