Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak,

Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 2°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'ın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

KARS -5°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu