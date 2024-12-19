Dolar/TL'den günün ilk rakamları
19 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar/TL 35,0157 seviyesini aştı. Yeni günde ise İstanbul serbest piyasada dolar 35,05 liradan, euro 36,41 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 19 Aralık Perşembe güncel döviz kurları...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 08:48, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:50
Piyasaların merakla beklediği yılın son Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan düşürdü. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti.
Faiz indirimi kararının ardından global piyasalar hızlı bir şekilde tepki gösterdi ve Dolar/TL kuru 35,0157 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.
Yeni günde ise dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 35,0230 (alış) 35,0505'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4178 TL seviyelerinde seyrediyor.