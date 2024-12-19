Dolar/TL'den günün ilk rakamları

Yeni günde ise dolar/TL saat 07:30 itibarıyla 35,0230 (alış) 35,0505'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4178 TL seviyelerinde seyrediyor.

Faiz indirimi kararının ardından global piyasalar hızlı bir şekilde tepki gösterdi ve Dolar/TL kuru 35,0157 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.

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