Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve

ABD seçimleri ile başlayan dolardaki küresel değer kazancı trendi dün ABD Merkez Bankası (Fed) kararı ile kuvvetlenirken bu hareketi yansıtan dolar/TL'de yeni zirve 35,07 oldu.

Aralık başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki nominal kaybı bu sabah itibarıyla yüzde 0,9'a ulaşırken yılbaşından beri kayıp yüzde 15,8 oldu.

Eylül ve ekim aylarında TL'nin dolar karşısında kayıpları yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 ile son derece düşük gerçekleştikten sonra kasımda yüzde 1'in üzerine çıkmıştı.Euro/TL 36,44 seviyesinde hareket ediyor.

Fed'den 2025 beklentisi 50 baz puana düştü

Fed politika faizini 25 baz puan düşürdü ve enflasyon nedeniyle gelecek yıl daha az faiz indirimi öngördü. Küresel piyasalarda dolar iki yılın zirvesine yakın seviyelere yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim olup olmayacağının enflasyonun düşmesine bağlı olacağını söyledi. Powell'ın açıklamaları, yetkililerin Trump yönetimi ile gelebilecek kapsamlı ekonomik değişiklikleri hesaba katmaya başladıklarına işaret etti.

Powell'ın daha önce birçok kez yaptığı gibi temkinli olma çağrısında bulunmasının ardından Wall Street keskin düştü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Gözler yılın son faiz kararında

İç piyasada faiz indirim döngüsüne önümüzdeki hafta başlaması beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Aralık toplantısı ve buna yönelik beklentiler ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Piyasada TCMB'den indirim beklentileri önümüzdeki hafta için 150-250 baz puan etrafında yoğunlaşmış durumda. Bankacılara göre vadeli işlemler 2025 sonuna kadar 20 puan faiz indirim yapılabileceğini fiyatlıyor.

Bankacılar TCMB'nin son mesajlarında yer alan sıkılaştırmanın rezervlere olumlu yansıdığı, kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesinin azalarak TL mevduat payının arttığı ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğü söylemlerini faiz indirimin işaretleri olarak yorumlamıştı.

İndirim beklentilerinin aralık ayına yoğunlaşmaya başlamasındaki ilk etkenlerden biri de TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyon ve enflasyon beklentileri düzeldikçe faizin mevcut seviyesinin korunması parasal sıkılığın artması anlamına geliyor" açıklaması olmuştu.