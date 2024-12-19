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Altın fiyatları ne oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 946 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 08:51, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:45
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Altın fiyatları ne oldu?

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 2 bin 921 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 2 bin 946 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 580 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararı sonrası 2 bin 583 dolarla son bir ayın en düşük seviyesini test ederken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 614 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi.

Analistler, Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, yeni günde altının ons fiyatının tepki alımlarıyla yeniden 2 bin 600 doların üzerine çıktığını ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 590 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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