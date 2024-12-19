OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler

Türkiye Gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarındaki gururlandıran başarı konuşulmaya devam ediliyor. 'Bu başarı nasıl geldi' sorusu eğitimciler tarafından tartışılıyor. Raporu irdeleyen Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, önemli tespitlerde bulundu: TIMSS 2023 bulguları, Türkiye'nin uluslararası eğitim değerlendirmelerinde geçmişte sıkça karşılaşılan olumsuz tabloların aksine, önemli bir iyileşme ve başarı örneğine işaret etmektedir. Türkiye'nin özellikle 4. sınıf düzeyindeki fen bilimleri başarısında, eğitimde dünya çapında yüksek performans gösteren Singapur, Çin ve Güney Kore'nin ardından dördüncü sıraya yerleşmesi, dikkat çekici bir başarı olarak kayda geçmiştir. PISA 2022 bulgularıyla birlikte ele alındığında ülkemizin fen bilimlerinde yakaladığı ivme önemli görülmektedir. Türkiye'nin eğitim performansındaki bu iyileşme, birçok faktörün etkisiyle şekillenmiş olabilir. Bu faktörlerin anlaşılabilmesi için daha fazla analiz ve değerlendirme gerekmektedir. Bu bağlamda, ulusal değerlendirme çalışmalarının gerekliliğinin bir kez daha vurgulanması yerinde olacaktır. Eğitimdeki ilerlemeyi ve eksiklikleri belirlemek için düzenli ve kapsamlı değerlendirmeler, eğitim politikalarının etkinliğini ölçmek ve uzun vadeli gelişim hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahiptir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

Sonuç olarak, Türkiye'nin TIMSS 2023'te elde ettiği başarı, eğitimdeki iyileşmeye dair umut verici bir tablo sunsa da, bu iyileşmenin ne kadar sürdürülebilir olduğu, eğitim sisteminin yapısal reformlarının ne kadar derinleştiği ve bu başarıların her düzeydeki öğrenciye ulaşma kapasitesinin ne ölçüde genişlediği gibi soruların cevapları, ülkemizin eğitim politikasındaki gelecek yönelimleri için kritik öneme sahiptir. Bu verilerin, yalnızca mevcut durumu yansıtan bir başarı göstergesi olarak değil, eğitim sisteminin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine imkan tanıyacak bir fırsat olarak görülmesi önemlidir.

CİDDİ YÜKSELİŞ VAR

Cumhurbaşkanlığı Eğitim-Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise "Eğitimde iki önemli uluslararası sınav var, bunlar PISA ve TIMSS... PISA beceriyi, TIMSS ise bilgiyi ölçüyor. TIMSS'de ciddi miktarda bir yükseliş görüyoruz. Geçici sahte bir mutlulukla sevinmemek gerekir. Ne oldu da bir yılda bu kadar üste çıktık. Bu güzel verilerimiz yok sayılmamalı ama ciddi bir analiz gerekir. 2024 YKS'da bir neti dahi olmayan öğrenci sayısı 64 binin üzerinde...TYT'de ise Matematik'te 40 soruda 7,37 doğrumuz var. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Bu gelişimin arkasında durup buna bakmalıyız. Çünkü eğitim bir beka meselesi. Bu sonuçlar eski müfredat çıktıları mı, bunun da incelenmesi gerekir" dedi.

OECD YETKİLİLERİ GELİYOR

Üç ay önce de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 'Bir Bakışta Eğitim 2024' raporu yayımlandı. Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda okullaşma oranının 2002-2003'de %11,7 iken 2023-2024'te ise %84,26'ya yükseldiği bildirildi. Yine aynı raporda, Türkiye'nin eğitim harcamaları açısından da OECD ortalamasıyla uyumlu olduğu açıklandı.

Bu başarıların konuşulduğu bir ortamda OECD'den dikkat çeken bir davet mektubu geldi. OECD temsilcileri, Mayıs 2025'te yapılacak PISA 59. Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini açıkladılar. Edindiğimiz bilgilere göre yazıda "Türkiye'nin eğitim alanında gerçekleştirdiği başarıların diğer ülkelere aktarılması ve eğitim sisteminizden elde ettiğiniz tecrübelerin paylaşımı sebebiyle PISA Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. 90 ülkeden yaklaşık 200 temsilcinin katılması beklenen toplantı geçen sene Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde yapıldı. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Türkiye'nin eğitimdeki başarıların konuşulacağı toplantıya bazı muhalefet vekillerini davet edeceği öğrenildi.