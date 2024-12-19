Yeşil ürünlere çifte vergi olmayacak

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Bunun için İklim Yasası Teklifi'nin Meclis gündemine alınması bekleniyor. Söz konusu teklif ocak ayında AK Parti Meclis Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. İklim Yasası kapsamında, Türkiye'nin AB ile 216 milyar doları bulan ikili ticaretini 300 milyar dolar bandına ulaştırmak için ihraç edilen ürünlerin yeşil ürün ve karbon sıfır üretimle yapılması sağlanacak.