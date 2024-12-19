Şok uygulamada aranan 16 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 16 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 09:35, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:38
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 47 ekipte 125 personelin katıldığı uygulamada 1048 araç ve 4 bin 512 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, çekme belgeli 2 otomobil otoparka çekildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.