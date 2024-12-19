Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 09:40, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:39
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma, Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmada 18, polis ekipleri de kent merkezinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.