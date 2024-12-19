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Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde bir araya geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 09:51, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:37
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Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün üçüncü kez toplanıyor. Toplantıya işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılacak. Toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağar, "Her zaman olduğu gibi yine asgari ücretin son günlerinde Başkanlar Kurulumuzu topladık. Tüm genel başkanlarımızın görüşünü alacağız ve ardından saat 11.30'da bakanlıkta yapılacak toplantıya katılacağız. Rakam açıklanıp açıklanmayacağını şu an bilmiyoruz, kendi değerlendirmemizi yapacağız" dedi.

"Enflasyon oranları belli"

Toplantıda asgari ücret rakamının gündeme gelmemesi durumunda TÜRK-İŞ'in kendi teklifini açıklayıp açıklamayacağı sorusuna ise Ağar şu yanıtı verdi: "O zamanki duruma göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım? Geçim şartları ve insanların yaşam koşulları belli. Kamuoyunun inanmamasına rağmen açıklanan enflasyon oranları da belli. Biz üzerimize düşeni yapacağız."

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