İzmir'de iş kazası: Yumurta makinesi can aldı
İzmir'in Foça ilçesinde bir yumurta işletmesinde çalışan 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 10:06, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:07
İzmir'in Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.
Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.