Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
İzmir'de üç veli, bir öğretmenin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunulmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 10:21, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:28
İzmir'de bir öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş.'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.
Öğretmen Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve iki çocuk babası öğretmen, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.