Süper Lig'de yeni haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:33
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
21 Aralık Cuma
- 20.00 İkas Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın
22 Aralık Cumartesi
- 16.00 Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
- 19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
23 Aralık Pazar
- 13.30 Gaziantep FK - Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
- 16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
- 16.00 Bellona Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
- 19.00 Trabzonspor - Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
24 Aralık Pazartesi
- 20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
- 20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu