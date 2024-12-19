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MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi

MSB kaynakları TSK ile SDG arasında ateşkes imzalandı haberlerini yalanladı. Fırat'ın doğuşuna ilişkin operasyon sorularına ise Suriye yönetiminin bunu yapacağı söylendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 12:02, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:32
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Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları Suriye'de yaşanan son duruma ilişkin sorulara cevap verdi.

Kaynakları ABD Dışişleri Sözcüsü'nün Türkiye ile SDG arasında ateşkes anlaşması yapıldı açıklamasına yanıt verdi.

Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı bir açıklamada Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

YPG'ye operasyon sorusu

Bakanlık kaynakları, TSK'nın veya SMO'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi:

"Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekat bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz."

IŞİD gerekçesi üzerine ABD'ye eleştiri

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Suriye'de IŞİD'i işaret ederek SDG'ye yardım etmesi de eleştirildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz uzun yıllardır ABD'ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şuana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler. Sn. Bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye'de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü, ne de duyuldu. ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD'nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz."

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