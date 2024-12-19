Vergi Uzmanları Topluluğundan Bakan Şimşek'e çağrı: Mali hizmetler sınıfı şart!

Vergi Uzmanları Topluluğundan Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Çağrı:

"Maliye Mesleğinde Mali Hizmetler Sınıfının İhdası Şart!"

Son zamanlarda Maliye Teşkilatında büyük emeklerle yetiştirilmiş deneyimli, bilgi birikimi yüksek,kabiliyetli ihtisas sahibi nitelikli personelin bakanlıktan istifa ederek ayrıldığı belirtiliyor.

Topluluktan yapılan açıklamada;

Vergi müfettişi,Vergi Dairesi Müdürü,Gelir Uzmanı,Defterdarlık Uzmanı gibi kurumun geleceğine yön verenlerin bakanlığın yanlış politikaları sonucu her anlamda önlerinin kesildiği belirtiliyor.



Bakanlığın vergicilik ve maliyecilik konusunda yüksek beklentiler içerisinde olduğu personelden bu beklentilerine karşılık meslek mensuplarını iş tatmini ve özlük anlamında motive edici düzenlemeleri göz ardı ederek yıllarca ötelemesi nedeniyle teşkilata ve bakanlığa olan güven ve inancın yok olduğu ifade edilen açıklamada;

Vergi ve maliye alanında çalışan kamu personelinin teknik bilgi birikim ve ihtisas gerektiği bu nedenle söz konusu görevler için ayrı bir hizmet sınıfı talep ediliyor.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben yapılan çağrıda maliye çalışanlarının görevlerinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı içinde değerlendirilemeyeceği ifade ediliyor.



Yapılan açıklamada, bu meslek gruplarının üstlendiği sorumlulukların teknik bir uzmanlık gerektirdiği ve maliye meslek mensuplarının Genel idare Hizmetleri Sınıfı içerisinde mevcut statülerinin mesleğin önemini yansıtmadığı belirtiliyor.



Vergi Uzmanları Topluluğundan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:



"Maliye çalışanlarının, vergi ve maliye alanında gerçekleştirdiği görevler,yüksek bir sorumluluk bilinci gerektirmektedir. Bu misyonun mevcut Genel İdare Hizmetleri Sınıfı içinde yer alması, hem maliye çalışanların emeğini hem de mesleğin gerekliliklerini gölgelemektedir.



Bu nedenle, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklik kapsamında, Mali Hizmetler Sınıfı'nın ihdas edilmesi gerektiğine inanıyoruz."



Meclis gündeminde bulunan ve Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısına, maliye çalışanlarının mesleklerine uygun bir hizmet sınıfı oluşturulması için düzenleme eklenmesini talep edilen açıklamada,

"Mali Hizmetler Sınıfı, Maliye Bakanının Maliye Çalışanlarına karşı Bir Vefa Borcudur"



Maliye çalışanlarının ülkenin finansal düzeni ve kamu hizmetine olan katkılarının göz ardı edilemeyeceği belirtilen açıklamada :

"Devletimizin mali yapısının sürdürülebilirliği için özveriyle çalışan maliye personeline hakkı olan hizmet sınıfının ihdası konusundaki kararı bakanlığın çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olacaktır.



Öte yandan Vergi Uzmanları Topluğu tarafından yapılan çağrının, önümüzdeki günlerde kamuoyu ve Meclis nezdinde geniş bir şekilde tartışılması bekleniyor.