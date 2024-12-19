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'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberinin doğru olmadığını belirtti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na göre viskinin her bir litresinden 1.269,72 lira ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 12:24, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:39
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'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberinin doğru olmadığını ifade etti.

AA muhabirinin Başkanlıktan edindiği bilgilere göre, bir milletvekilinin iddialarına dayanan, mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na göre viskinin her bir litresinden 1.269,72 lira ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor.

Piyasada satılan, alkol derecesi 40 olan, 1 litrelik ambalajdaki viskiden yaklaşık 508 lira ÖTV ve en az 200 ila 300 lira arasında değişen tutarlarda KDV alınıyor.

Buna göre, şişedeki vergi yükü toplamda yüzde 45 ila yüzde 62 arasında değişiyor.


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