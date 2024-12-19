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Doktora programlarından 13 bin 561 öğrenci mezun oldu

Türkiye'de 2023'te üniversitelerin doktora programlarından 13 bin 561 öğrenci mezun oldu. En fazla doktora mezunu veren üniversite 846 öğrenciyle Ankara Üniversitesi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 12:59, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:01
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Doktora programlarından 13 bin 561 öğrenci mezun oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, 2023 yılında, 166 üniversiteden 13 bin 561 öğrenci doktora derecesiyle mezun oldu. Bu sayı 2022 yılında 11 bin 290 olarak gerçekleşmişti.

En fazla doktora mezunu Ankara Üniversitesi oldu

En fazla doktora mezunu veren üniversite 846 öğrenciyle Ankara Üniversitesi oldu.

Bu üniversiteyi 642 mezunla İstanbul Üniversitesi, 626 mezunla Gazi Üniversitesi, 542 mezunla Marmara Üniversitesi ve 526 mezunla Hacettepe Üniversitesi takip etti.

Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de doktora mezunu veren ilk 10 üniversite içinde yer aldı.

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