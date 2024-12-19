DEM Parti, Belediye Başkanı ve meclis üyesini ihraç etti

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
2025 yılında ne kadar öğretmen atanacak?
2025 yılında ne kadar öğretmen atanacak?
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
Süte yüzde 17 zam
Süte yüzde 17 zam
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti, Belediye Başkanı ve meclis üyesini ihraç etti

Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek, DEM Parti'den ihraç edildi. Partiden yapılan resmi açıklamada, ihraç kararlarının disiplin kurullarınca değerlendirilen ihlaller sonucu alındığı ifade edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 13:53, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:07
Yazdır
DEM Parti, Belediye Başkanı ve meclis üyesini ihraç etti

DEM Parti, İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Şırnak Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Türkan Kayır, DEM Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından sevk edildikten sonra, Ekrem Şimşek ise Şırnak İl Disiplin Kurulu tarafından sevk edilmişti. Her iki isim de parti içindeki disiplin süreci sonucunda ihraç edildi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 seçimlerinde İdil halkı yüzde 71,27 oy oranıyla iradesini partimizden yana kararlı bir şekilde ortaya koymuştur. Seçimlerin ardından, DEM Parti ve kurumsal yapıları olarak, İdil'de 8 yıl boyunca yaratılan kayyım tahribatlarını ortadan kaldırmayı temel ilkemiz olarak belirledik. Ancak kayyımların yıllara yaydıkları tahribatların, bu dönem içerisinde bazı kişiler tarafından da devam ettirilmek istendiğini gördük. Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür. Partimizin uzun süreli yapıcı uğraş ve çabaları yok sayılmış, kendisinde ısrar eden bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu nedenle, İdil Belediye Eş Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna; Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek ise DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Kayır ve Şimşek hakkında devam eden disiplin süreçleri, kurullarımız tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Disiplin kurullarımız, Kayır ve Şimşek'in partimizden ihraç edilmesi yönünde karar vermiştir. Bizler, bir kez daha, bu halkın değerlerini bireysel menfaatlerine alet eden anlayışlara karşı mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte, İdil Belediye Meclisinde demokratik tepkimizi ve muhalefetimizi sürdürecek ve halkımızla birlikte hareket edeceğiz. Halka sırtını dönenlerin, halk nezdinde ne bugün ne de yarın bir karşılığı olmayacaktır. İdil halkının kendilerinden tek isteği, bulundukları makamlardan istifa etmeleridir. Zor zamanlardan bugüne değer yaratan ve özgür yaşamı inşa eden İdil halkının iradesi, İdil halkına bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber