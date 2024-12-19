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Erdoğan'dan Mısır'da barış çağrısı: Suriye'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Zirvede konuşan Erdoğan "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Bu zorlu mücadelesinde Suriye'nin yanındayız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 13:49, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan, "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.

Zirve vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Küresel barışa ihtiyacımız var.

Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşaması en temelli beklentimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Bu zorlu mücadelesinde Suriye'nin yanındayız.

"AZERBAYCAN İLE DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

D-8 hakkında da konuşan Erdoğan, "Çeşitli alanlarda kobileri bilgilendirici programlar düzenlenmesinde fayda vardır. Teşkilatımızı büyütmek suretiyle yeni üyelere kapımız açık olmalı. Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın üye olmasıyla dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D8'e hoş geldiniz diyorum." ifadelerine yer verdi.

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