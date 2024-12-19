E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
e-YDS 2024/12 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 19 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 14:07, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:19
E-YDS 2024/12 (İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
21 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2024/12 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 19 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
21 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/12 (İngilizce)sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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