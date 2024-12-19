Türk-İş saat verdi: Asgari ücrette talep edilen ilk rakam belli olacak
Türk-İş saat 16.00'da işçi kesiminin talep ettiği rakamı açıklayacaklarını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 14:25, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:06
Milyonların beklediği asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez tarafların katılımıyla bir araya geldi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, rakamın yine gündeme gelmediğini söyledi. Türk-İş'in 16:00'da rakam talebini kamuoyuna açıklayacağı belirtildi.
Ağar, dördüncü toplantı için de tarih verilmediğini söyledi.