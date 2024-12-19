Türk-İş saat verdi: Asgari ücrette talep edilen ilk rakam belli olacak

Ağar, dördüncü toplantı için de tarih verilmediğini söyledi.

Milyonların beklediği asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez tarafların katılımıyla bir araya geldi.

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