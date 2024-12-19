2025 yılında ne kadar öğretmen atanacak?

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği Kulis Bilgisine göre; 2025 Eylül ayında Öğretmen Akademisi hayata geçeceğinden, Bakanlığın yüksek sayıda atama yapabilmek için yoğun mesai harcadığını ifade etti.

2025 Eylül itibariyle Öğretmen Akademisi hayata geçeceğini vurgulayan Üzen, Bakanlığın yüksek atama yapmak için kolları sıvadığını vurguladı.

Edip Üzen X paylaşımında: 2024 puanı ile 2025 öğretmen ataması ne kadar olacak diye çok soruluyor... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de '2025 öğretmen ataması'na değinmedi. Zira bakanlık, ilgili kurumlarla istişarelerini sürdürüyor.Yüksek sayıda bir atama almak için bastırıyor. 2025 Eylül itibariyle Öğretmen Akademisi hayatımıza girmiş olacak' mesajını paylaştı.

2026 yılında okullarda göreve başlayacak öğretmen olmayacak

Akademi'de eğitim alınacağından, 2026 yılında okullarda göreve başlayacak öğretmen olmayacak. Bundan dolayı da Bakanlık yüksek bir sayıda atama yapmak istiyor.

Edip Üzen'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde: