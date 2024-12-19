Ankara Güvenpark'da reklam panosu tartışması

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
2025 yılında ne kadar öğretmen atanacak?
2025 yılında ne kadar öğretmen atanacak?
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
Süte yüzde 17 zam
Süte yüzde 17 zam
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara Güvenpark'da reklam panosu tartışması

Ankara'da reklam panosu tartışması yaşanıyor. Güvenpark'a dikilen bir reklam panosuna, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de inceleme başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 15:20, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:54
Yazdır

Ankara'nın simge noktalarından Güvenpark'a dikilen bir reklam panosu, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda" yer alan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam panosu inşasına başladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 Aralık'taki şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı.

Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı ve alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı bir kentsel tasarım projesinin yer almadığı belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, belediyeye panonun kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Ankara Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplanacak.

Eğer pano kaldırmazsa, konu yargıya taşınacak.

Kanuna göre "1. Derece Doğal Sit Alanı"nda izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber