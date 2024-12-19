Ankara Güvenpark'da reklam panosu tartışması

Ankara'nın simge noktalarından Güvenpark'a dikilen bir reklam panosu, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda" yer alan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam panosu inşasına başladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 Aralık'taki şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı.

Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı ve alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı bir kentsel tasarım projesinin yer almadığı belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, belediyeye panonun kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Ankara Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplanacak.

Eğer pano kaldırmazsa, konu yargıya taşınacak.

Kanuna göre "1. Derece Doğal Sit Alanı"nda izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabiliyor.