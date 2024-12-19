Bakan Işıkhan: Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
2025 yılında ne kadar öğretmen atanacak?
2025 yılında ne kadar öğretmen atanacak?
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
Fed sonrası dolar/TL'de yeni zirve
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
Süte yüzde 17 zam
Süte yüzde 17 zam
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
Bütçe kanunu teklifinin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
DMM'den 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Işıkhan: Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek engelli açığının kapatılmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 15:38, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:53
Yazdır
Bakan Işıkhan: Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanacak olan 'Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Işıkhan, kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin çalışma hayatına aktif katılımını desteklediklerini ifade etti. Işıkhan, 2002 yılından 2024 yılı Ekim ayı sonuna kadar İŞ-KUR aracılığıyla 505 bin 403 engelli vatandaşın işe yerleştiğini dile getirerek, "Kontenjan doluluk oranı 2005 yılında özel sektörde yüzde 67,9 iken; 2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 83 olarak gerçekleşmiştir. İŞKUR olarak 'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon' aracılığıyla engellilere yönelik hazırlanan mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerini de destekliyoruz. Bu projeler kapsamında engellilerin mesleki eğitim kursları aracılığıyla meslek öğrenerek rehabilitasyonlarını ve sonrasında işgücü piyasasına entegrasyonlarını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, 2014 yılından bugüne kadar engellilere yönelik 772 mesleki eğitim projesini desteklediklerini kaydetti. Bahse konu olan para cezalarını kullanarak engellilerin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine de katkıda bulunduklarını söyleyen Işıkhan, bu kapsamda 47 projeye destek sunduklarını ifade etti. Kamu kurumlarında engelli çalıştırma ile ilgili olarak E-KPSS kontenjanlarının tümünü doldurmak için gerekli çalışmaları tamamladıklarını sözlerine ekleyen Işıkhan, yapılan çalışmaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilettiklerini dile getirdi.

"İşverenlerimizin engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik tespit edecek 'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz"

Kamu kurumlarında engelli çalıştırma ile ilgili olarak E-KPSS kontenjanlarının tümünü doldurmak için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilettiklerini söyleyen Işıkhan, "Malumunuz, engelli çalıştırma yükümlüğü İş Kanunumuzda yer alıyor ve Bakanlık olarak bu yükümlülüğün kontrolünü 'Aylık İşgücü Çizelgeleri' aracılığıyla yapıyoruz. Bu kapsamda yeni bir düzenleme yaparak bu belgenin İl Müdürlüklerimize verilmesi zorunluluğunu kaldıran bir yazılım geliştiriyor ve 'Çalışan Bildirim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede işverenlerimizin engelli çalıştırma yükümlülüğünü otomatik olarak tespit edecek ve işverenlerimizle iletişime geçerek engelli açığının kapatılmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu protokol, kadınların ve engelli bireylerin iş hayatındaki varlığını güçlendirmek ortaya koyulan ortak bir iradenin tezahürüdür"

Son yıllarda kadın istihdamında ve engelli bireylerin iş gücüne katılımında elde ettikleri iyileşmelerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Işıkhan, "Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile imzalayacağımız bu protokol, kadınların ve engelli bireylerin iş hayatındaki varlığını güçlendirmek ve onların karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu ortak bir iradenin tezahürüdür. Bu protokol, yalnızca bir belge olarak değil, toplumsal dayanışmanın, sosyal adaletin, eşitliğin ve fırsat sunmanın taahhüdü anlamında da büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınların ve engelli bireylerin iş hayatlarındaki birçok konuda bakanlıklarımız ortak çalışmalar yürütecek"

Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün kadınların ve engellilerin iş gücüne katılımını artıracağını ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldıracağını dile getiren Işıkhan, "Bu iş birliğiyle birlikte, kadınların ve engelli bireylerin, mesleki becerilerinin geliştirilmesinden, onlara uygun iş alanlarında, rehberlik ve destek sunulmasına kadar geniş bir yelpazede bakanlıklarımız ortak çalışmalar yürütecektir. Unutulmamalıdır ki, ekonomik kalkınma ancak sosyal kalkınmayla sürdürülebilir hale gelir. Kadınlara ve engelli bireylerimiz için oluşturulacak bu fırsatlar, sadece bu bireylerin yaşamlarını değil, toplumumuzun bütününü de zenginleştirecektir" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber