Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bütçe Kanununun tüm maddeleri Genel Kurul'dan geçti
Bütçe Kanununun tüm maddeleri Genel Kurul'dan geçti
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
E-YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
İki derste geçme notu 70'e çıkarıldı
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
Asgari ücrette rakam yine gündeme gelmedi
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
'Mazottan yüzde 20, viskiden yüzde 1 vergi' iddiasına yanıt
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
MSB kaynaklarından YPG'ye operasyon değerlendirmesi
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
TSYD'ye vali yardımcısı kayyım atandı
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Evleneceklere kötü haber belediyelerden geldi!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Afgan madenci öldükten sonra yakılmış!
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencilerini taciz eden öğretmen tutuklandı
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Domuz eti skandalı! Bakanlık tek tek ifşa etti
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Bakan Tunç: 17-25 Aralık, kumpastan öte bir darbe girişimiydi
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
Türk-İş: Üzerimize düşeni yapacağız
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
OECD heyeti geliyor! Eğitimde başarımızı inceleyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz için bir anlaşma sağlanabilir
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
Savunma sanayiinde kritik hamle! İlk defa NATO ülkesine askeri gemi satacağız
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
2024 yılının kelimesi için oylama başladı
Süte yüzde 17 zam
Süte yüzde 17 zam
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 şüpheli yakalandı
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
Denizli'de son 48 saatte peş peşe korkutan depremler
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
'ÖMK Kılavuzu bir an önce yayımlanmalı'
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Eğitimde yeni dönem: 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçları
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa vadede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak her zamankinden daha fazla önem kazandı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 16:54, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 18:20
Yazdır
Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"a katıldı.

Buradaki konuşmasında, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı baskı ve tacizlerin 440 gün önce İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarla katlanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 50 bin kardeşimiz şehit olurken, 100 binin üzerinde Filistinli de yaralandı. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs-i Şerif, Yahudileştirme politikalarıyla ezilmektedir. Lübnan ise İsrail saldırılarının hem fiziki tahribatı hem de siyasi ve sosyal etkileri nedeniyle ilave zorluklarla karşı karşıyadır. 7 Ekim'den bu yana İslam ülkeleri olarak muhtelif platformlarda yaptığımız girişimlerle Gazze'deki soykırımı durdurmaya, Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulmaya hep birlikte gayret ettik. Bu süreçte Mısırlı kardeşlerimizin gösterdiği çabaları takdirle takip ettik. Fakat İsrail yönetimi Amerika'nın aleni, birçok Batılı ülkelerin de dolaylı desteğinden cesaret alarak saldırılarını genişleterek sürdürüyor."

- "İsrail'in uluslararası alanda tecrit edilmesi mühim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın ardından Suriye'nin de İsrail yayılmacılığının hedefi olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeleri gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail ile ticaretin sonlandırılması ve İsrail'in uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. Silah satışının durdurulması girişimimize aralarında Güvenlik Konseyi'nin daimi iki üyesinin de bulunduğu 52 ülke ve iki uluslararası teşkilat destek vermiştir. Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanında açılan ve Türkiye olarak bizim de müdahillik başvurumuzu yaptığımız davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz."

- "Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa vadede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmanın her zamankinden daha fazla önem kazandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Uzun soluklu hedefimiz ise iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır. Ateşkesin sağlanması konusunda Katar ve Mısır'ın sürdürdüğü müzakerelere güçlü destek vererek bir an evvel neticeye ulaşmalıyız. Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır. Lübnan'ın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde hep birlikte kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Ülkemizin Lübnan'a gönderdiği insani yardım sevkiyatlarının toplamı 1500 tona ulaşmak üzeredir. Filistin'de olduğu gibi Lübnan'da da siyasi dağınıklığın devam etmesine izin vermemeliyiz. Filistin'in, Lübnan'ın ve Suriye'nin iç barışının sağlanması için yeni dinamiklerin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Bölge ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmadan kendi aralarında güçlü bir dayanışma içine girmesi şüphesiz büyük önem taşıyor. Bu çerçevede bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız. Toplantımızdan çıkacak sonuçların, Filistin, Lübnan ve Suriye halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Zirvenin Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda, D-8 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da konuşma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber