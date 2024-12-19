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Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Önümüzdeki aylarda 2022 ve 2024 EKPSS sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 17:18, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:22
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Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması

Bakan Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

Göktaş yaptığı konuşmada, protokol ile kadınların ve engelli vatandaşların, ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, protokolün sunduğu hizmetlerden istihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin, kadın konukevlerinde misafir edilen ve SED'den faydalanan kadınların, çocuk bakım kuruluşlarından ayrılmaya hazırlanan ve koruyucu ailelerin yanında kalan çocukların istifade edebileceğini anlattı.

Engelli bireyler için iş arama becerileri, mülakat teknikleri, mesleki yönlendirme ve işe yerleştirme hizmetleri sağlayacaklarını aktaran Göktaş, "Böylece ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında kadınların ve engelli vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Son 23 yılda kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla politikalar geliştirerek, sosyal refahı artırmayı ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi temel hedefleri haline getirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Bu süreçte, kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok reformu hayata geçirdik." diye konuştu.

Göktaş, engelli vatandaşlar için fırsat eşitliğini sağlamanın her zaman önceliklerinin arasında olduğuna dikkati çekerek, "Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını artırmaya yönelik politikalarımızla, onların sadece bir iş sahibi olmalarını değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamında yer almalarını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu kapsamda her engelli için aylık 5 bin 7 lira ücret teşvikiyle bu yıl korumalı iş yerlerine 2,6 milyon lira ödeme yaptıklarını aktaran Göktaş, "Ayrıca 2002'den bugüne kadar kamuda engelli istihdamında 12 kat artış sağlayarak, 70 bin 878 engellinin kamuya yerleştirilmesini sağladık. Önümüzdeki aylarda 2022 ve 2024 EKPSS sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız." bilgisini paylaştı.

- "Kadınların istihdama katılımını artıracak hedefler belirledik"

Kadınların iş gücüne katılımını artırmanın, ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Göktaş, kadın istihdamını teşvik eden projelerle kadınların yanlarında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bakanlığın hazırladığı 12. Kalkınma Planı kapsamında kadın ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı, bu hedefi gerçekleştirecek somut adımları içerecek şekilde hazırladık. Bu doğrultuda kadınların istihdama katılımını artıracak mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, çalışma hayatında kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek politikalar ve esnek çalışma modellerine yönelik hedefler belirledik. Kadın istihdamını destekleyen, kadın girişimciliğini teşvik eden ve kadın kooperatiflerini güçlendiren projeler yürütüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız öncülüğünde İş Pozitif Programı, kadın istihdamını artırmak ve kadının çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için yürüttüğümüz projelerden biridir."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile kadın kooperatiflerine proje hazırlama ve uygulama eğitimleri vererek hibe programlarından faydalanmalarını sağladıklarını ifade eden Göktaş, e-ticaret sektörü öncüleri ile kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmayı, esnek çalışma imkanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Göktaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle temiz teknoloji alanında çalışan girişimci kadınların projelerini ödüllendiriyor ve bu alanda büyümelerine katkı sunuyoruz. 81 ilimizde 760 bin kişiye ulaştığımız Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri'ni yaygınlaştırmak için bu yıl SPK ile protokol imzaladık. Bu çalışmamıza Türkiye genelinde devam etmeyi önceliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar Göktaş ile Işıkhan işbirliği protokolünü imzaladı.

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