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Özel, Marmara Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 17:23, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:24
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Özel, Marmara Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etti

Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 51 gündür tutuklu bulunan Ahmet Özer'in CHP'nin 11 yıldır üyesi olduğunu söyledi.

Özer için henüz iddianame hazırlanmadığını belirten Özel, "İddianame yazması beklenen, kendisine İngilizce takma isimlerle 'hızlı savcı' denilen ve 200 kişilik davaya dört günde iddianame yazmakla övünen bir savcı, bir kişilik davaya 50 gündür iddianame yazamadı. Yazamadı çünkü olmayan şeyi yazmasını istiyorlar." dedi.

Ahmet Özer'in 1 Ocak 2012'den tutuklandığı süreye kadar olan telefon görüşmelerinin ve HTS kayıtlarının savcılık tarafından incelendiğini anlatan Özel, "İçlerinde geçmişte suç işlemiş, herhangi bir örgütle irtibatlı olabilecek 12 kişiyi seçmişler ve o 12 kişiden suç icat etmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Söz konusu 12 kişi ile yapılan görüşmelerin içeriğinin suç oluşturmadığını savunan Özel, Ahmet Özer'in DEM Parti ile ilişkisinin bulunduğunu ancak meşru siyaset zemininden hiç sapmadığını dile getirdi.

CHP'nin seçim anketlerinde önde gittiğini belirten Özel, "Her şey AK Parti'nin gidişini gösteriyor ya, bu yaptığınızla bir tane AK Parti'li dışarıda bırakmaz bu Silivri'ye doldururuz. Bak yapmayacağız, vallahi de billahi de 10 yıl önceki telefon görüşmenizden suç icat etmeyeceğiz ama tut ki gözümüz döndü hepinizi atarız içeri bu yöntemle. İş mi, akıl mı bunu bir düşünün. Onun için bir an önce şu iddianamenin yazılmasını, Ahmet Özer'in hiç beklemeden tutukluluk halinin ortadan kaldırılmasını, tutuksuz yargılanmasını, çok eminiz ki yargılamanın sonunda suçlu olmadığının ortaya çıkmasını bir an önce istiyoruz." diye konuştu.

Özel, terör örgütü DEAŞ'ın 8 yıl önce 45 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı'na yönelik saldırısıyla ilişkili tutuklanan 6 kişinin tahliye edildiği yönündeki haberlere değinerek, şöyle devam etti:

"Atatürk Havalimanı'nda suçu günahı olmayan 45 kişiyi tarayarak öldürdüler. Bunların 3'ü orada öldürüldü, 7'si takip eden operasyonlarda orada ve sonra kaçtıkları yerlerde tutuklandılar cezaevine konuldular. Yargılandılar ve bu 7 kişiden 6'sı 46 kere ağırlaştırılmış müebbet aldı. 45'i ölümler, bir tanesi de anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçu. Bunlar burada 8 yıldır yatıyorlardı. Birinci kademe cezayı verdi, istinaf onayladı, Yargıtay'da bekliyor. Yargıtay ne olduysa 12 Aralık günü bu 6 kişiye verilen cezaları ağır bulmuş, bunları bir daha yargılayın, demiş ve yattığı süre alacağı cezaya yeter herhalde, deyip salmış. O gün orada her birimiz olabilirdik, göz kırpmadan vurdular."

Özel, Yargıtay 3. Dairesi'nin söz konusu kişileri serbest bırakırken, Can Atalay'ı ve Selçuk Kozağaçlı'yı içeride tuttuğunu, Soma'daki madem faciasının şüphelilerinin aldıkları cezayı da bozduğunu belirtti.

CHP'nin 10 bin üyesinin bilgilerini MİT ile paylaştığı iddialarının asılsız olduğunu ifade eden Özel, bugüne kadar MİT'e sorulan üye ve aday üye bulunmadığını söyledi.

Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

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