46 yıllık öğretmen göreve başladığı okuldan emekli oldu

Atatürk Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekli olan 65 yaşındaki Bacıoğlu için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son dersin ardından Bacıoğlu'nu koridorlardan alkışlar eşliğinde uğurladı. Gördüğü manzara karşısında duygulanan Bacıoğlu, öğrencileriyle vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Bacıoğlu, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere seslenen Bacıoğlu, "Hepinizi çok seviyorum. İyi ki öğretmenim. İyi ki sizler arasında iyi yerlere gelen öğrenciler yetiştirmişim. İyi ki varsınız. İyi ki hayatınıza dokunmuşum." dedi.

Bacıoğlu, sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadığını belirterek, "Burada yıllar önce okuttuğum öğrencilerim vardı. Onların da çocuklarını okuttum. Allah herkese nasip etsin diyeyim." ifadelerini kullandı.