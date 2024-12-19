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Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyeleri Yüce Divan'da

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz davası"nda yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia edilen 5 eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesinin "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 18:06, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 18:15
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Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyeleri Yüce Divan'da

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'ndaki davanın duruşmasında, başka suçtan tutuklu Ahmet Toker ile bulunduğu cezaevinden bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanıklar Hamza Yaman, Ekrem Ertuğrul ve Abdurrahman Kavun duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Fikriye Şentürk'ün ise henüz yakalanamadığı ifade edildi.

Dava dosyasına gelen belgelerin Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından okunup kayda geçirilmesinin ardından müştekiler ile tanıkların ifadeleri alındı.

Müşteki Ahmet Küçükşahin, "Beynini örgüte kiralamış yargı mensuplarının bir Türk subayına neler yaşattığını anlatacağım." sözleriyle ifadesine başladı. Balyoz davası kapsamında tutuklandığında kurmay albay rütbesinde olduğunu belirten Küçükşahin, hakkındaki yargılama süreci nedeniyle Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) yükselme sırasına giremediğini, haklarında suç uydurulduğunu belirtti.

Balyoz davasının elle tutulur hiçbir yönünün bulunmadığını vurgulayan Küçükşahin, "Balyoz Harekat Planı"nın ABD'de kaleme alındığını ve Türkçe'ye tercüme edildiğini ileri sürerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık sıfatıyla dinlenen eski Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, "Yargıtaydaki bazı dairelerin üyelerinin FETÖ talimatıyla belirlenerek heyetlerin oluşturulduğu" iddiasına ilişkin soru üzerine, "Herhangi bir bilgim ve görgüm yok, bizim dışımızda olan şeyler. Bize intikal eden herhangi bir somut bilgi yok." dedi.

Eski Yargıtay Başkanı tanık Ali Alkan da aynı iddiaya ilişkin bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Tanık sıfatıyla dinlenen eski Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak da söz konusu iddia hakkında hatırladığı bir durumun olmadığını söyledi.

Müşteki sıfatıyla dinlenen Bulut Ömer Mimiroğlu, Balyoz davası kapsamında tutuklandığında Tokat İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığını, sanıkların eylemleri nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını anlattı. Mimiroğlu, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini kaydetti.

- Ara kararlar

Duruşmada, diğer tanıklar ve müşteki ifadelerinin dinlenilmesi ve iddia makamının görüşünün alınmasının ardından ara kararlar açıklandı.

Buna göre, katılma taleplerinin suçtan zarar görme ihtimalleri doğrultusunda kabulüne, firari Şentürk hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine, "Balyoz" kapsamında devam eden yargı süreçlerine ilişkin soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ilgili mahkemelerden istenilmesine karar verildi.

Yüksek Mahkeme, ayrıca, daha önce Yargıtay Başkanı olarak görev yapan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın gelecek celse tanık sıfatıyla dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına hükmetti.

Davanın görülmesine 13 Şubat 2025'te devam edilecek.

- 4'ü ceza aldı, 1'i firari

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

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