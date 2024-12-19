Bakan Osman Aşkın Bak'tan yasa dışı bahis ve kumar açıklaması

Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz aldı.

Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, tasarruf tedbirlerinin doğru uygulanması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların zor durumda olduğunu dile getiren Bilici, kredi kartı borçlarının yükseldiğini belirtti. Bilici, iktidarın yanlış ekonomi politikaları uyguladığını savundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, üniversitelerin niteliklerinin düşürüldüğünü, akademisyenlerin yurt dışına gitmeyi tercih ettiğini ileri sürdü.

Akademisyenlerin ekonomik güçlerinin artırılması gerektiğini dile getiren Akalın, "Yapay zeka, bilişim, genetik gibi alanlarda pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz ama onlara iş imkanı sağlayamıyoruz. Bu kötü tabloyu tersine çevirmek için ortak akıl oluşturulmalıdır. Acil ve etkili önlemler almazsak uluslararası rekabet zorlaşacaktır." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin en önemli kazanımıdır"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel sorunların Türkiye'yi de etkilediğini ifade etti.

Birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Osmanağaoğlu, ekonominin 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü hatırlattı.

İhracatın arttığını, ithalatın azaldığını kaydeden Osmanağaoğlu, "Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye, huzurlu ve güvenilir liman arayanlar için coğrafyamızdaki tek adres olmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin en önemli kazanımıdır." ifadesini kullandı.

Osmanağaoğlu, MHP'nin her zaman devletin ve milletin yanında olacağını belirtti.

- "Vergi gelirlerinin büyük kısmı dolaylı vergilerden oluşmaktadır"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bütçe konusunda eksik sunumlar yapıldığını, cetvellerin milletvekillerine geç ulaştırıldığını öne sürdü.

Kamu kaynaklarının israf edildiğini, şeffaflığın sağlanamadığını iddia eden Genç, hayata geçirilen yatırımların maliyetlerinin milletten gizlendiğini savundu.

Bütçenin, halkın refahını öncelemediğini dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Vergi gelirlerinin büyük kısmı dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Bu durum, dar gelirli vatandaşları ağır yük altına sokmaktadır. Asgari ücretle geçinen vatandaş, holding patronundan daha fazla vergi ödemektedir. Bu adaletsiz düzen toplumsal huzuru tehdit etmekte, ekonomik eşitsizliği artırmaktadır. Hükümetin büyük şirketlere sağladığı vergi muafiyetleri ile halktan topladığı vergiler arasındaki uçurum, sosyal devlet anlayışının terk edildiğini göstermektedir."

Genç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurumsal çöküşe neden olduğunu, idari yapıda plansızlıklar yaşandığını savundu.

- "Zaman hiç olmadığı kadar hızlı akıyor"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 2025 yılı bütçesinin iktidarlarının 23'üncü bütçesi olduğunu ifade etti.

Bütçe görüşmelerinde yapıcı muhalefeti göremediklerini belirten Özboyacı, TBMM'de güvenin, istikrarın, geleceğin konuşulduğunu vurguladı.

Selman Özboyacı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Türkiye'den ibaret olmadığını 7 kıtada bütün devletler, bütün liderler, bütün milletler anladı ama bir tek bizim muhalefetimiz yeterince idrak edemedi. 'Ne işimiz var Suriye'de, Libya'da?' diyen, Mavi Vatana 'Masal', Somali'deki varlığımıza 'Hayal' diyenlere inat zaman hiç olmadığı kadar hızlı akıyor. Akıp giden zaman içerisinde bu sözleri dile getirenlerin tüm hezeyanlarına bir bir, tek tek cevap aldığı tarihi bir dönemden geçiyoruz."

Şahsı adına söz alan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını eleştirdi. "Pozitif faiz de negatif faiz de haramdır." diyen Esen, faizsiz bir düzen için tüm piyasaların sıfırlanması gerektiğini anlattı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki göstererek, "Tüm kademelerde liyakate göre değil iktidarınızı sürdürmek üzere hareket ediyorsunuz. Burada görüşülen bütçe tutumunuzu yansıtan, faiz ödeme odaklı bir bütçedir. 'Bütçede en büyük pay eğitime ayrılmış' diyorsunuz, asgari ücretin altında ücret alan ücretli öğretmelerin kasım ayı ödemesini, 'ödenek yok' gerekçesiyle ödemiyorsunuz." dedi.

- "Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi şekilde mücadele ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

Malatya'da çeşitli spor tesislerinin yatırımlarıyla ilgili yeni görüşmeler yapacaklarını söyleyen Bak, "Spor tesisi açısından Malatya'ya yaklaşık 1,5 milyarlık bir yatırımımız olacak. Yeni kurulan, TOKİ tarafından inşa edilen yerlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla görüşerek gençlerimiz için spor tesisi ve halı sahalar yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bak, bu hafta sonu Malatya'yı ziyaret edeceğini belirterek, depremin ardından Malatya'nın yaralarını hep birlikte saracaklarını söyledi.

Yasa dışı bahisle mücadelenin kendilerinin önem verdiği konulardan biri olduğunu söyleyen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Daha önce Yüce Meclis'imizin yaptığı değişikliklerle beraber yasa dışı bahse giden büyük miktarda paranın bir kısmının legal şekilde vergilendirilmesini sağladık. Ama yasa dışı bahisle ilgili alanı yönetmek için de Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Gençlik ve Spor ile Maliye bakanımızla beraber çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. MASAK bu noktada, ciddi operasyonlar planlıyor. İçişleri Bakanımız her hafta operasyon yapıyor. Biz yakinen bu yasa dışı bahsi, kumarı teşvik eden herkesi takip edip gerekli cezalandırmaları sağlıyoruz. Bu tabii bizim de önemli bir konumuz. Yasa dışı bahis ve kumarla ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Çünkü burası terör örgütlerinin beslendiği, geçmişte çok etkin şekilde kaynak aktardıkları bir alan. Biz yaptığımız düzenlemelerle bunların azaltılmasını ve kontrolünü sağlıyoruz. MASAK özellikle bu konuda ciddi çalışma yapıyor. Biz Spor Toto olarak yasa dışı bahis sitelerini derhal BTK'ye bildiriyoruz. Onlar siteleri kapatıyor. Merak etmeyin bu alanda üretilen kara paranın, terör örgütlerinin beslendiği bu alanın kökünü kazımak için hep birlikte çalışıyoruz."

Bak, Bakanlığının bütçesinin 232 milyar lira olduğunu belirterek, bunun büyük bir kısmının gençlere harcanacağını anlattı.