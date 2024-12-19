Yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunanların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerinde, yılbaşı nedeniyle açık görüşme yapma imkanı sağlanacağını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 20:09, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 21:02
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.