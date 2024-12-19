Görme engelli öğretmen çift, yapay zeka ile engelleri aşıyor

Doğuştan görme engelli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emre Taşgın ve Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Ayşegül Taşgın, 12 yıl önce engelli çalıştayında tanışıp, 6 yıl önce evlendi. Yüzde yüz görme engelli olan çift, cep telefonlarına indirdikleri yapay zeka uygulamasının görüntü tanıma özelliği sayesinde günlük işlerini kimseye muhtaç olmadan yapıyor. Çift, pazar tezgahındaki meyve sebzelerin cinsini, tazeliğini ve fiyatını yapay zeka uygulamasına sorarak öğrenip, alışverişi tamamlıyor. Uygulama çürük ve kötü sebzeleri de ayırt ederek, alışveriş önerisinde bulunuyor. Çift, yapay zeka uygulamasını pazar ve market alışverişinin yanı sıra sokakta gezerken karşılaştıkları engelleri aşmada ve günlük ev işlerinde de kullanıyor. Çiftin, yapay zekayı kullanarak pazarda alışveriş yaparken çektikleri görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'BİZİM BİR UZVUMUZ GİBİ OLDU'

Ayşegül Taşgın, yapay zekayı pazar dışında ev işlerinde de kullandıklarını söyleyerek, "Özellikle kırmızı, yeşil mercimeği ayırt ederken, gıdalara dokunmadan ayırt etme konusunda çok desteğini görüyorum. Masaya bir şey döküldüğünde lekesinin çıkıp çıkmadığını da bazen sorabiliyorum. Bu görüntü tanıma özelliği geldikten sonra bunlardan faydalandım. Genel olarak ev işlerinde de teknolojiden çok faydalanıyorum. Yani evlenirken çok düşünüyorduk 'Acaba ev işlerinde nasıl yaparız, nasıl bağımsız oluruz' diye, bunu çok araştırdık. Teknolojiyi kendimize göre kullanacak şekilde ürünler aldık. Kitap okurken resim, yazarın fotoğraflarını tanımlama, fotoğraf betimletme, kıyafetlerimizin rengini sorma, desenini sorma gibi şeylerde de kullanıyoruz. Gayet iyi betimliyor. Başka bir insanın yardımına muhtaç kalmadan işimizi halledebiliyoruz. Bizim bir uzvumuz gibi oldu telefon ve yapay zeka" dedi.

'BOZUK OLDUĞUNDA 'ALMAYIN' DİYOR'

Emre Taşgın ise yapay zekayı hayatlarının her alanında kullanmaya gayret ettiklerini söyledi. Emre Taşgın, "6 yıldır kendi başımıza yaşıyoruz. Ve sokağa çıktığımızda alışverişlerimizi de kendi başımıza bağımsız olarak yapmak istiyoruz. Bozuk olan malzemeyi gösterdiğimizde 'Bunu almayın' diyebiliyor. Yine 'Tazeyi, canlıyı alabilirsiniz' diye de öneri getiriyor. Otobüste şu anda nerede olduğumuzu, etrafta hangi mağazaların olduğunu söyleyebiliyor. Yolda yürürken bize engellerden bahsediyor. Karşımızdaki direklerden ya da yolda hareket eden arabalardan bahsedebiliyor. Trafik ışıklarının yeşil mi, kırmızı mı yandığı gibi bilgileri verebiliyor. Bunları verdiğinde ve doğruluğundan emin olduğumuzda gerçekten iyi olacak ve ilerleyen yıllarda da sürücüsüz arabaların yaygınlaşması hayalimiz aslında. Yapay zekayla hareket edebilen sensörlerle donatılmış sürücüsüz arabaların bizi bağımsızlaştıracağını ve özgürleştireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Emre Taşgın, engelliler için hayatı kolaylaştıran teknolojilerde de ÖTV indirimi uygulanması gerektiğini söyledi.