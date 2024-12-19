Bakan Güler açıkladı: Suriye'de yeni yönetimden teröristlere silah bırakma çağrısı

Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye etkisinin sorulması üzerine Güler, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Yeni yönetimin olumlu mesajları ve dünyayla ilişki kurulması açısından önemli adımlar attığını ifade eden Bakan Güler, şunları söyledi:

"Bugün Avrupa Birliği'nden, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya, ABD dahil, kendileriyle direkt ilişkileri kurmaya başladılar. Bunlar, yeni yönetimin lehine olan gelişmeler. Ayrıca Suriye içerisinde de topluma verdikleri olumlu mesajlarla da halkla beraber çalışmaya başladıklarını ve devam edeceklerini de açıkça ifade ediyorlar. Ancak Suriye'de şu anda, Ayn el Arap bölgesinde YPG/PKK elemanları hala bölgeden çıkmama konusunda direniyorlar.

Ayrıca, Haseke bölgesinde bugün birtakım eylemlerde bulundular. Yeni yönetim, özellikle Rakka ve Tabka'yı terk etmeleri ve silah bırakmaları konusunda telkinlerde bulunuyor. İnşallah, bunların kendi aralarında anlaşma yapabileceklerini düşünüyoruz ve gerek Ayn el Arap, Sırrın, buralarda silah bırakarak, ağır silahlar dahil, yönetime teslim ederek buralardan çıkmasını ve oradaki vatandaşları rahatsız etmeden, daha büyük çatışmalar karşısında zarar görecek duruma düşürmeden buradan ayrılacaklarını düşünüyoruz."

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin ise Güler, "Kendilerine açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere buralardan çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Henüz arzu edilen seviyede olmasa da önümüzdeki yapılacak düzenlemeler dahilinde Suriyeli vatandaşlarımızın onurlu ve güvenli bir şekilde kendi topraklarına, evlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Türk futbolunun kentsel dönüşüme ihtiyacı var"

Milletvekilleri de TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz aldı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolun tesisleşme konusunda önemli bir noktaya gelmesine karşın yeterince başarı elde edilemediğini belirtti.

Futbolda son zamanlarda çok ciddi bir kaos olduğunu ifade eden Sancaklı, "Her maçtan sonra yöneticilerin, başkanların demeçleri, sosyal medyadaki saçma sapan konuşmalar, suçlamalar öyle bir kaos haline geldi ki Türk toplumu mutsuz olmaya başladı." diye konuştu.

"Türk futbolunun kentsel dönüşüme ihtiyacı var" diyen Sancaklı, altyapıya önem verilmesi, genç futbolculara hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 410 yabancı futbolcu olduğunu ve yıllık bunlara ortalama 510 milyon dolar ödendiğine dikkati çeken Sancaklı, "Yazık değil mi bizim 510 milyon dolarımıza?" diye sordu.

"Yabancı düşmanı" olmadığını vurgulayan Sancaklı, "Çok yabancı oyuncular geldi, iyi oyuncular, hocalar geldi, onlardan çok şey öğrendik ama Türk futbolu şu anda bir futbolcu mezarlığı. Belli bir yaşa gelmiş ve son dönemlerinde, 'son bir vole vurayım' diye gelen insanların ağırlıkta olduğu bir yerdeyiz. Bu da bizi üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıya ve gençlere fırsat verilmesinin önemine değinen Sancaklı, "Türk gençlerinin oynatılması noktasında bir tavsiyem var: kapsamlı bir çalıştay yapılmalı. Bu çalıştayı sadece kulüplere ve Türkiye Futbol Federasyonuna bırakmayalım, en başta Spor Bakanlığının, ilgili bakanlıkların müdahil olmasını istiyorum. Eğer kanunla ilgili bir şey çıkacaksa da TBMM'nin de içinde olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu Meclis grup başkanvekillerinin Meclisi"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türk lirasının Gürcistan larisi karşısında değersizleştiğini belirterek, paranın pul olduğunu savundu.

Milletvekili danışmanlarının kıdem tazminatı sorunu olduğunu dile getiren Bayraktutan, şunları söyledi:

"Bütün grup başkanvekili arkadaşlar beni bağışlasınlar, hiçbirinizi incitme niyetim yok. Bu Meclis milletin Meclisi değil, bu Meclis grup başkanvekillerinin Meclisi. 6 tane grup başkanvekili kendi arasında konuşuyor, bizimki de dahil, biz arka taraftan seyrediyoruz, arada alkışlıyoruz. Geriye bakıyorlar bizi alkışlıyorlar mı diye. Böyle bir Meclisi kabul etmiyorum. Böyle bir Meclis olamaz. Burada mutlaka ve mutlaka bir İçtüzük değişikliği mi yapacağız, ne yapacağız... Sabahtan akşama kadar grup başkanvekillerinin olduğu, konuştuğu bir Meclisi dinlemek zorunda değiliz. Ben milletvekilliği kadar itibarsız bir şey görmedim arkadaşlar. İdare amiriyim, ben bu milletvekilliği kadar itibarsız bir şey görmedim. Şunu bütün Türkiye bilsin, sağlık giderlerini bile bu Meclis ödemiyor arkadaşlar, Allah sizlere hastalık vermesin."

Bayraktutan'ın bu sözlerinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Sayın grup başkanvekilleri, kıssadan hisselerinizi, payınıza düşeni de almış oldunuz böylelikle. Ona göre söz talep edersiniz." dedi.