Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis açığa alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00 sıralarında Beykoz Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen yaralama olayı üzerine ekiplerin derhal bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan kontrolde, polis memuru S.Ç'nin aracıyla seyir halindeyken diğer araç sürücüsü T.T. ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve T.T'nin durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu T.T'nin yaralandığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yaralının hastaneye intikalinin sağlandığı, S.Ç'nin ise silahla birlikte yakalanarak emniyet birimine intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirildi.