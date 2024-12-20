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20 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

20 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 00:01, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 00:04
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20 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerin son gününde Genel Kurula başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın ve Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Bartın/09.30-13.30/Karabük/16.00-18.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Muş/11.30-14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksi ve aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşecek.

(Ankara)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/18.00)

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