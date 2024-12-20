20 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
20 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerin son gününde Genel Kurula başkanlık edecek.
(TBMM/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bartın ve Karabük'te İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Bartın/09.30-13.30/Karabük/16.00-18.00)
2- TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.
(Muş/11.30-14.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksi ve aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşecek.
(Ankara)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.30)
2- Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00)
3- THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Bursa/18.00)