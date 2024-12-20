Sobadan çıkan yangında 3 evde hasar oluştu, 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, bu akşam saatlerinde Perşembe ilçesine bağlı Sırakovancı Mahallesi'nde çıktı. Emine Güngör'ün (94), yalnız yaşadığı evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarlı havanın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki ahşap iki eve de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, bir evin de çatısı hasar gördü. Yangın esnasında evde bulunan 94 yaşındaki Emine Güngör ise alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

OĞLU SOBAYI YAKIP, GİTTİKTEN SONRA YANGIN ÇIKTI

Yalnız yaşadığı öğrenilen Emine Güngör'ün oğlunun, her gün gelip annesinin sobasını yaktığı, bugün de sobayı yaktıktan sonra Fatsa ilçesine gittiği ve ardından yangın çıktığı öğrenildi.

İLÇEDE 4 GÜN İÇERİSİNDE 3'ÜNCÜ YANGIN

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili, "İlçemizde 4 gün içerisinde 3'üncü yangınımız. Bunlar afet, diğer yangınlarımızda 1 tane yaralımız vardı. Bugün en üzücü haberimiz, 94 yaşındaki Emine teyzemiz hayatını kaybetti. Aşırı rüzgar vardı, yangın sobanın geri püskürmesi ile beraber çıkmış. İlçemizin başı sağ olsun. Toplamda 3 binada hasar var" dedi.

'MÜDAHALE EDEMEDİK'

Yangını gören mahalle sakini Bahtiyar Aşık, "Yangın sobadan çıkmış. Dumanları görüp geldik. İçeriye girmeye çalıştık ama giremedik, dumanlar rüzgardan dolayı çok sarmıştı. İlk etapta Emine teyzenin sesi vardı, çok şiddetli yangın ve rüzgar vardı. Oğlu her sabah gelir ve burada sobasını yakardı, kendisi sürekli annesini kontrol ederdi. Bugün sobasını yakıp Fatsa ilçesine gitmiş, sonrasında akşam saatlerinde yangın çıktı" diye konuştu.

Emine Güngör'ün evden çıkartılan cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.