Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, bir araya geldi. Görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 07:50, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 07:52
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.
BAŞKANLARIMIZ BULUŞTUFenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 19, 2024
Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.
Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve. pic.twitter.com/8Gt2rJEmPI