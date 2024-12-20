İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti
İki ilden acı haber: 4 kişi hayatını kaybetti
Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı
Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' skandalı: Doçent tutuklandı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Trafikte tartıştığı sürücüyü silahla öldüren polis açığa alındı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
TBMM'de 'Uludere' tartışması
TBMM'de 'Uludere' tartışması
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
İngiltere'de kaybolan Türk profesörün cansız bedenine ulaşıldı
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
13 bin 561 öğrenci doktoralı! İşte en çok doktora mezunu veren üniversiteler
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
Türk-İş'in asgari ücret teklifine hangi parti ne dedi?
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
İstanbul'da her gün yarım milyon kişi muayene oluyor
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
MB rezervlerinde tarihi rekor: 163,5 milyar dolar
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
İkinci el otomobilde en hızlı satılan modeller
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Genel Kuruldaki bütçe maratonu yarın sona eriyor
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Yılmaz: Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
Bakan Göktaş'tan kamuya engelli ataması açıklaması
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen "Hücre" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 07:57, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 08:48
Yazdır
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Erzurum, Kırklareli ve Muğla İl Jandarma komutanlıkları tarafından organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

24 şüpheli tutuklandı

Manisa'da E.K.'nın elebaşılığını yaptığı, Erzurum'da E.A'nın elebaşılığını yaptığı, Kırklareli'nde M.T'nin elebaşılığını yaptığı, Muğla'da R.T'nin elebaşılığını yaptığı ve İstanbul'da T.K'nın elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 38 şüpheli yakalandı.

Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

4 lüks araca el konuldu

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 Milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerinin artık nefesinin kesildiğini belirterek, "Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber