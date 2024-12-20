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Altın fiyatları ne kadar? (20 Aralık 2024)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 943 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2024 10:07, Son Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:14
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Altın fiyatları ne kadar? (20 Aralık 2024)

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 930 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 900, cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 604 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri, varlık fiyatlarında satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Bu durum tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde önceki kapanışın hemen altında yüzde 4,56'da bulunuyor.

Analistler, Fed'in önündeki zorlu dönemin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl boyunca sadece 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını besleyen önemli unsurlardan olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin hala ekonomide soğumaya işaret etmediğine dikkati çeken analistler, bu sebeple yıl boyunca sadece 1 faiz indirimi yapılabileceği ihtimalinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi, dolara olan talebi artırırken, dolar endeksi yükselişini 4. iş gününe taşıyarak 108,5 seviyesine ulaştı.

Bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da Üretici Fİyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 580 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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