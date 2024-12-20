Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye

İskenderunlu Ahşap Oyma Sanatçısı Behzat Böke Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği bu anlamlı hediye sonrası SABAH'a konuşan Böke, "Cumhurbaşkanımız çok duygulandı, bizi de duygulandırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Vazgeçemeyeceği güzel ve anlamlı bir şey yapmak istedik. Yaklaşık 20 günlük bir emeğimiz oldu." dedi.

56 yıldır zanaatkarlık yapan İskenderunlu Ahşap Oyma Sanatçısı Behzat Böke (64), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde anlamlı bir hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın portresini ıhlamur ağacına oyan Böke, bu çalışmayı nasıl yaptığını anlattı.

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; 8 yaşından beri sanatını sürdürdüğünü söyleyen Böke, "Türkiye çapında 5 ödül aldım. Aynı zamanda devlet sanatçısıyım. Yurt içinde bazı manevi çalışmalarım oldu. Bu meslek adına açık ceza evinde mahkum yetiştirdim. Yanımda engelli arkadaşlar yetiştirdim. Amacımız ülkemize faydalı bir birey olmak. Ne mutlu bize ki, bu tür çalışmalara nail olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan ettiğinden külliyeye davet edildik. Biz de sayın müdürlerimizle beraber, SSK İl Müdürümüz Hamit Bal ve Ticaret İl Müdürümüz Halit İmrek beyefendilerle külliyeye gittik. Cumhurbaşkanımız çok duygulandı, bizi de duygulandırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Vazgeçemeyeceği güzel ve anlamlı bir eser yapmak istedik. Yaklaşık 20 günlük bir emeğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

"İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN ÇALIŞTIK"

Konuşmasının devamında eseri yapma sürecini anlatan Böke, "Müdürlerimizin de katkısı ve fikirleri oldu. Bizimle beraber çok emek verdiler. Bir araya geldiğimizde ortaya böyle güzel bir fikir çıktı. Yılların verdiği emekle, bir usta olarak ağacı seçtim. Ihlamur ağacını özellikle seçtim. Çünkü ıhlamur ağacı kokusundan dolayı kurtlanmaz. 20 günümü aldı ama ortaya muhteşem bir şey çıktı. İğneyle kuyu kazar gibi, gözümüzü kırpmadan çalıştık. Müdürlerimiz de bize manevi destek sağladı. Oğlum da yanımda yetişti, beraber çalışıyoruz. Yanımızda da çalışan elemanlarımız var, beraber üretim yapıyoruz." diye konuştu.

YURTDIŞINDAN TEKLİF ALDI AMA TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEDİ

Yurtdışında da bazı çalışmalara imza atan Böke, "Geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanımızın portresini yapmıştım. O zamanlar başbakandı. Azerbaycan Başkanlık Sarayı'nın salon dekorlarının kalıplarını çıkardım. 1994 yılında İngiltere Kraliyet ailesinden teklif almıştım ama memleket sevdalısı olduğum için oraya gitmedim. Çünkü geri dönüşüm olmayacaktı, vatandaşlık vereceklerdi. Yine geçmiş dönemde ABD'den de teklif aldım, bazı kiliselerde çalışmalar yaptım. İskenderun'da da çalışmalar yapıyoruz. Cami içi dekorasyon çalışmalarımız da çok. Yurt genelinde ve yurt dışında da cami dekorasyonları yaptık." şeklinde konuştu.

DEPREME RAĞMEN ÇALIŞMALARINDAN YILMADI

Asrın Felaketi'nde evinin ve iş yerinin yıkıldığını söyleyen Böke, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Depremde de çok büyük felaket geçirdik. Evimiz, iş yerimiz yıkıldı. Adeta küllerimizden doğduk. Hayat devam ediyor ve biz de bir şekilde tutunduk. Çevremize nasıl faydalı olabiliriz derken depremin ardından 1 ay içinde atölyeyi toparladım ve istihdama açtım. Aynı zamanda 2021 yılı Türkiye Ahisiyim. Yanımızda çalıştırdıklarıma da istihdam sağlamam gerekiyordu. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde toparlandım."