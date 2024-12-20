Meteoroloji uyardı: Hafta sonu hava değişecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu itibariyle Türkiye genelinde hava koşullarının aniden değişeceği konusunda uyarıda bulundu. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli sağanak beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterecek.

Sağanak ve Kar Alarmı

Hafta sonu boyunca yurdun çeşitli bölgelerinde yağış, sis ve karın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'da beklenen sağanak yağışlar, hem trafiği hem de günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayları nedeniyle vatandaşların tedbirli olması önerildi.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Cuma günü iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Ancak hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar hızla düşüş gösterecek. Pazar günü, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı, iç ve Karadeniz bölgelerinde ise yer yer karla karışık yağmur görülecek.

Sis ve Pus Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bu saatlerde görüş mesafesinin azalabileceği belirtilerek, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik Uyarılar

Kuvvetli Yağışlar: Çanakkale, İzmir, Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren lokal olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Buzlanma ve Don: Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları meydana gelebilir. Bu duruma karşı gerekli tedbirlerin alınması önerildi.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Dik yamaçlarda dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

İstanbul'da Sıcaklık 5 Derece Düşecek

Cumartesi günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise sıcaklıkların bir anda 9 dereceye düşmesi ve aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Vatandaşların, meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli önlemleri alması önemle tavsiye ediliyor.