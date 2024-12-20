Asılsız acil çağrıya para cezası! Rakamlar pes dedirtti

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Yılın ilk 10 ayında 87 milyon çağrı yapıldı. Bu çağrılardan 29 milyon 400 bini vakaya dönüştü. Bu sayılar dışında, gelen ihbarların 3'te 2'sinin de asılsız olduğu ortaya çıktı. 1 Ocak-31 Ekim arasında vakaya dönüşen çağrılar bakımından Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerine 15,5 milyon, sağlık birimlerine 10,7 milyon, jandarma birimlerine 1,8 milyon, itfaiye birimlerine de 1,1 milyon çağrı geldi.

Ayrıca, ormanlara ilişkin 125 bin, AFAD'ı ilgilendiren konulara ilişkin 92 bin, sahil güvenliği ilgilendiren konulara ilişkin de 51 bin çağrı yapıldı. Diğer yandan çağrı karşılama süresi de kısaldı. Geçen yıl 3,89 saniye olan çağrı karşılama süresi, bu yıl 2,9 saniyeye düştü. Bu arada, çağrı merkezlerini gereksiz yere meşgul eden veya asılsız ihbarda bulunanlara, ilk arama için 1.980 lira, ikinci arama için 3 bin 960 lira idari para cezası veriliyor.